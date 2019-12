Opluchting overheerst bij Bé en Fenny nu de Keet van Heerde na 127 jaar is verkocht

Op deze rustige maandagmiddag kunnen we elk tafeltje kiezen om over de verkoop te praten. Fenny (57) schenkt koffie in, terwijl Bé (60) nog even iemand te woord staat. Het is een vrijwilliger van de Zonnebloem, die zich afvraagt of ze volgend jaar nog in ‘de Keet’ terecht kunnen. Het antwoord van Bé is ontkennend: de zaak gaat na de overdracht zeker een half jaar dicht voor een grondige verbouwing. En daarna staat hier langs de Eperweg een ‘all-inclusive familierestaurant’.