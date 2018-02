Oud-burgemeester onthult richtingaanwijzer in Heerde

Aanslag op auto Heerdese ondernemer jaar na dato nog altijd onopgelost

29 januari Boem! Zondagavond 29 januari 2017, tien over tien. Een knal doet de Veldkamp-seweg in Heerde op zijn grondvesten schudden. Het blijkt een explosief te zijn, bevestigd onder de auto van zakenman Gerhard den Boon. Nu, precies een jaar later, is nog altijd onbekend wie achter de aanslag zat.