Ouders basisschool De Horsthoek in Heerde geloven niet in verplicht verhuizen

update Twaalf jaar cel voor betrokken­heid bij dodelijke ripdeal Vaassen

6 maart De rechtbank in Zutphen heeft vijf personen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen in verband met een schietpartij op de carpoolplaats in Vaassen. De 23-jarige Kenneth K. uit Leeuwarden, de 40-jarige Zwollenaar Naigel F. en de 38-jarige Wilco K. uit Heerde krijgen hiervoor straffen van twaalf jaar. De onderzoeken naar de vraag uit welk wapen het dodelijk schot afkomstig was, hebben geen duidelijkheid opgeleverd.