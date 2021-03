Overal staan winkelpanden leeg, behalve in Wapenveld. Wat is het geheim?

WZC wapent clubhuis tegen wassend water van de IJssel en vraagt Wapenvel­ders mee te betalen

26 februari Houtrot, schimmelvorming, vochtproblemen was voor voetbalvereniging WZC Wapenveld reden om een rigoureuze verbouwing van de kantine en kleedkamers op sportpark Monnikenbos in de steigers te zetten. Dat had augustus vorig jaar al klaar moeten zijn, maar corona gooide roet in het eten. Nu staat de start in mei gepland en hoopt de club op de financiële hulp van het dorp.