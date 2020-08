Overleden vrouw in Wapenveld bleek tóch niet voor de tweede keer besmet met corona

De vrouw, die in verzorgingshuis Reheboth in Heerde woonde, testte kort voor haar overlijden voor de tweede keer positief op het virus. De eerste keer was in het voorjaar, de week voor haar dood kreeg ze opnieuw een luchtweginfectie.



De GGD in Noordoost-Gelderland (NOG) kon destijds niet zeggen of ze ook voor een tweede keer besmet was óf dat de eerste infectie opnieuw de kop opstak. De casus werd daarom voorgelegd aan het RIVM.



,,Dat doen we standaard. Die afspraak is met het RIVM gemaakt”, verklaart Monique Kastelein, woordvoerster van de GGD NOG. ,,Dit is vooralsnog de enige casus van een mogelijke tweede besmetting bij ons.”