Overspannen brandstichter uit Wapenveld blijft in cel

De 73-jarige Peter van de B. uit Wapenveld blijft voorlopig in de cel. De rechtbank in Zutphen besloot woensdag dat er nog te veel onzekerheden zijn over de geestestoestand van Van de B., waardoor de kans op herhaling te groot is. De man stak op 4 januari in verwarde toestand een gordijn in zijn huis in de brand.