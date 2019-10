Overstekend zwijn op haar na geraakt door auto in Heerde

Met zijn vrouw loopt Veerman aan het einde van de middag over het fietspad langs de Kamperweg. Bij de Eekwal schieten plots twee zwijnen uit het weiland. Ze rennen direct de straat over. Eentje glipt net voor een passerende auto langs, voordat hij via de sloot een weiland in vlucht. De ander rent eerst bij bewoners het erf op, voordat hij vlucht. ,,Een derde zwijn stak de weg niet over en ging weer terug.”