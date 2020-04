Paasei van 3,2 kilo als steun voor door corona zwaar getroffen verzorgingshuis Brinkhoven in Heerde

Alle hens aan dek in apotheek na uitbraak corona in Heerde: extreme vraag naar morfine, maar voorraad op peil

8 april Apotheker Ruud Timmerman zag in een week tijd in Heerde de vraag naar morfine vertienvoudigen. Het goede nieuws is dat van hamsteren na de corona-uitbraak in het dorp geen sprake is, Timmerman heeft genoeg voorraad. Maar hoe lang nog? ‘Wat vandaag is, kan morgen anders zijn’.