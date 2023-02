Padel in Heerde definitief van de baan na handtekeningenactie en nieuw advies? ‘Je zou er maar naast wonen’

Derde klasse Routinier Maikel Rave schiet zijn Hattem te hulp: ‘We horen thuis in de derde klasse’

Over de doelstelling van Hattem liet trainer Herman Oosterhaar zaterdagmiddag na de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen DVC geen misverstand bestaan: „Wij willen ons handhaven in de derde klasse en daarvoor moeten we bij de eerste acht eindigen. Als we zo spelen als vandaag dan horen we ook in het linkerrijtje thuis.”

