Pé Bouwman blikt terug op onzekere weken: 'Het stormde flink'

overname de waard tentenHij sneed zelf het tentzeil. Was verkoper. Is op vakantie proefkonijn. Is actief als ontwerper. Bedrijfsleider Pé Bouwman haalt opgelucht adem. 'Zijn' tentenbedrijf De Waard in Heerde is gered van de ondergang. Bouwman blikt terug op onzekere weken. ,,Het stormde flink maar we zijn fier overeind gebleven, een De Waard waardig.''