Peperdure crossmotor van 16-jarige Kevin gestolen tijdens race in Heerde

Nog veel vragen over nachtelijke woningbrand in Heerde

14 november De politie kon dinsdag nog niet aangeven wat de oorzaak van de woningbrand aan de Terpweg in Heerde is. ,,Het onderzoek loopt nog’’, reageerde communicatieadviseur Tilde van den Brink. ,,Over de vraag of er al dan niet sprake is van brandstichting, is op dit moment nog geen uitsluitsel te geven.’’