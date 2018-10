Philadelphia breidt experiment uit: ‘In 2020 werken er volop robots in de zorg’

In de gezamenlijke woonkamer van de zorglocatie aan de Kanaalstraat in Heerde is bewoner Tony (62) in zijn nopjes. Sociale robot Phi is weer even terug. Het spierwitte apparaat met grote ogen logeerde in de zomer twee weken bij hem. Met succes. ,,Dat was heel fijn en gezellig. We hebben veel gepraat’’, vertelt Tony, die autisme heeft en zichzelf aanmeldde voor het bijzondere project. ,,Maar het was ook wel even wennen.’’