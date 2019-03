Plan voor 4854 zonnepanelen in weiland aan Griftdijk in Heerde

Brouwer kwam zo’n 25 jaar geleden met zijn gezin aan de Griftdijk 3 in Heerde wonen. Ongeveer 1,2 hectare van de kavel (totaal 1,8 hectare) van Brouwer bestaat uit weiland. Tot een jaar of vijf geleden liepen daar paarden, pony’s, runderen en schapen. Maar nu ligt het land er ‘nutteloos’ bij en leveren de weilanden ‘slechts een marginale meerwaarde als hooiland’, zo beschrijft Brouwer in zijn plan dat hij Stroom van Hans heeft genoemd.

Brouwer heeft daarom bij de gemeente Heerde een conceptaanvraag ingediend om na te gaan of het zonnepark haalbaar is. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek doorgespeeld aan de raadscommissie, die maandag aanstaande vergadert over de vraag of ze instemmen met een nadere uitwerking van het particuliere initiatief.

Kanttekeningen

Het plan heeft volgens het college maatschappelijke meerwaarde, maar er zijn ook kanttekeningen. Niet alleen beleidsmatig - het huidige beleid van de gemeente Heerde staat ‘in de basis’ geen zonneparken toe - maar ook omdat de zone rond het Apeldoorns Kanaal als een ‘waardevol cultuurhistorisch element in het landschap’ wordt beschouwd.

Zelf komt Brouwer in zijn plan ook tot het besef dat de plannen weerstand kunnen opleveren. ‘Met de argumentatie dat het ontsierend is voor de omgeving.’ Maar Brouwer heeft met alle directe buren contact gezocht en ze hebben tot dusver positief gereageerd, zegt hij. ,,Van heel positief tot gematigd positief. We willen er alles aan doen om het zonnepark in te passen in de omgeving.’’

Verantwoord

De ‘gedroomde situatie’ is volgens de initiatiefnemer een zonnepark met 4854 zonnepanelen. Daarmee zouden volgens Brouwer 333 huishoudens - met een gemiddeld verbruik van 3500 kWh per jaar - van stroom kunnen worden voorzien. Brouwer wil de stroom ook daadwerkelijk beschikbaar stellen aan inwoners van de gemeente Heerde.

Daarnaast wil hij een ‘ecologisch en maatschappelijk verantwoord’ zonnepark. ‘Dit willen we bereiken door ecologisch verantwoorde keuzes te maken voor de ondergrond van het park. Wij denken hierbij aan het poten en inzaaien van planten die de biodiversiteit kunnen vergroten en wellicht een ‘natte zone’ waar amfibieën zich thuis voelen.’

Eiken

De Heerdenaar is wel van mening dat de ontwikkeling parallel moet lopen met de metamorfose die de Griftdijk zelf de komende jaren zal ondergaan. ,,Daar staan eiken die in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn geplant. Die zijn aan het eind van hun levensduur, dus daar moet wel iets aan gebeuren.’’ Brouwer beaamt dat daar ook eigenbelang bij zit: de eiken werpen aan het eind van de dag een schaduw over de weilanden.