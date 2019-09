Politie krijgt plek in dorpshuis van Heerde

De politie krijgt weer een vaste plek in Heerde. Vanaf 1 oktober hebben de wijkagenten een steunpunt in dorpshuis De Heerd. Bijvoorbeeld voor het doen van aangifte. ,,Het is goed voor de zichtbaarheid en het gevoel van veiligheid", vindt burgemeester Jacqueline Koops.

De politie heeft sinds anderhalf jaar geen vaste thuisbasis in Heerde. Het bureau aan de Zwolseweg is verlaten, omdat het simpelweg te groot werd. Inmiddels is het pand ook verkocht. Om niet helemaal uit Heerde te verdwijnen is sindsdien gezocht naar een centrale plek in Heerde waar veel mensen komen en de agenten kunnen werken. De keuze is uiteindelijk gevallen op De Heerd.

Zichtbaar

Of er behoefte is aan een steunpunt van de politie durft burgemeester Jacqueline Koops niet te zeggen. ,,Ik ben er wel blij mee. Het is goed voor het contact met inwoners. Ik weet dat inwoners willen dat de politie zichtbaar is in het dorp. Dat versterkt het gevoel van veiligheid.”

Wijkagenten beginnen hun dag in Epe of Nunspeet. Dat zijn de twee overgebleven bureau's op de Noord-Veluwe. Vervolgens gaan zij naar steunpunten in de dorpen, zoals Heerde. Op gezette tijden houden zij spreekuur of gebruiken het steunpunt als uitvalsbasis voor hun ronde door de wijk en bezoeken aan huis. Ook wordt het mogelijk om na het maken van een afspraak aangifte te doen in De Heerd.

Privacy