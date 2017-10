Politie lokte inbreker Wapenveld met slimme truc in de val

Euforie op de Horsthoek: school in Heerde mag blijven zitten

29 september Na een jarenlang juridisch conflict is er eindelijk een uitspraak over de gedwongen verhuizing van de Horsthoekschool naar de Multifunctionele Accomodatie (MFA) De Heerd in Heerde. Volgens de rechter is er geen bindende afspraak gemaakt over een verhuizing en daardoor blijft de onderwijsinstelling toch gewoon gehuisvest in het buitengebied van het dorp.