Politie maakt tevergeefs jacht op inbrekers in Heerde

Helft van nieuwe huizen in Heerde wordt sociale huurwoning

6:05 Bijna de helft van de nieuwe woningen die de komende acht jaar in de gemeente Heerde wordt gebouwd, is sociale huur. Het gaat gemiddeld om zestien woningen per jaar. Dat is nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. ‘Een forse opgave’, vinden burgemeester en wethouders.