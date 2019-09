Politiek Heerde wil geen zonnepanelen op Heerderstrand: ‘Zet ze maar op het IJsselmeer’

Waar dan wel?

Net als bij de plannen voor een zonnepark aan de Griftdijk, wreekt zich ook hier het feit dat Heerde nog geen kaders heeft gesteld waarbinnen zonneparken een plaats kunnen krijgen. Verschillende raadsleden drongen aan op helderheid op dit punt, waarbij Jurriën Berghorst (CDA) een pleidooi hield om een inventarisatie te maken van de locaties waar het wel kan. ,,Als we dit op het Heerderstrand toestaan, is het einde zoek. Dan scheppen we een precedent’’, vond Horst. Hij suggereerde nog om te onderzoeken of er op de parkeerplaats plek is voor zonnepanelen. Maar daar heeft Leisurelands onlangs bomen aangeplant, aldus wethouder Meijer. Hij concludeerde dat de commissie helder is in haar mening, maar vond wel dat ze erg snel was met de conclusie om het plan geen kans te geven.