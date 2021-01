Politieman lost schot in Wapenveld en doet aangifte van mishandeling

Extra camera’s en boa’s moeten in Wezep en ’t Harde voor een rustige jaarwisse­ling zorgen

31 december Gemeenten op de Noord-Veluwe nemen extra maatregelen in een poging onrust tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Zo zet Elburg extra boa’s in en heeft ze een camera geplaatst op een risicolocatie in ’t Harde. Ook ‘probleemlocatie’ het Meidoornplein in Wezep is met beveiligingscamera’s uitgerust.