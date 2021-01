Politieman lost schot in Wapenveld en doet nu aangifte van mishandeling

Bestuurder schiet rechtdoor op kruising en haalt bijna overkant van kanaal bij Heerde

11 december De schrik zal er goed in hebben gezeten toen een automobilist met zijn auto over het Apeldoorns Kanaal in Heerde vloog en in het water belandde. De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te brengen en heeft enige tijd op het dak van de auto zitten wachten op hulp.