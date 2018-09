Profielschets burgemeester boeit Heerdenaren niet erg

Geen renovatie of nieuwbouw Horsthoek­school Heerde

11:23 Een aanvraag van basisschool De Horsthoek bij de gemeente Heerde voor renovatie en deels nieuwbouw van de school is afgewezen. School en gemeente lijken daardoor opnieuw met elkaar in conflict te komen. ,,Verhuizen is een afslag te ver", vindt schoolbestuurder Berend Redder.