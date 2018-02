Proo hoopt snel op opknapbeurt Horsthoekschool

Lange tijd is er mede vanwege slepende juridische conflicten tussen Proo, waar de Horsthoekschool onder valt, en de gemeente Heerde nauwelijks wat gedaan aan het schoolgebouw aan de Oenerweg. Eind september vorig jaar werd er eindelijk een uitspraak gedaan over de gedwongen verhuizing van de Horsthoekschool naar de Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Heerd in Heerde. Volgens de rechter is er geen bindende afspraak gemaakt over een verhuizing. Daardoor blijft de onderwijsinstelling gewoon op de plek waar ze als sinds 1880 is gehuisvest.