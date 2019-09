Raad van State eist streng optreden tegen camping Kromholt in Wapenveld

De gemeente Heerde moet opnieuw bekijken of een aantal stacaravans van camping Kromholt verwijderd moet worden of dat ze alsnog een vergunning kunnen krijgen. Dit heeft de Raad van State woensdag besloten.

In een definitieve uitspraak in een handhavingsconflict tussen de gemeente en Stichting Landgoed Windesheim oordeelt de Raad dat de gemeente teveel naar de belangen van de camping aan het Oever in Wapenveld heeft gekeken. Hoewel de camping na eerdere handhavingsacties al bijna is gehalveerd ging dat Landgoed Windesheim niet ver genoeg. Die wil alle bouwsels in het ruimte-voor-de-rivierengebied weg hebben.

Bij deze uitspraak gaat om stacaravans die in deels in het beheergebied van Rijkswaterstaat staan en een zogenoemde dubbelbestemming hebben. Behalve een recreatiebestemming hebben de gronden nabij de IJssel ook een zogenoemde Waterstaatsdoeleinden-bestemming. Dat betekent dat daar in principe geen gebouwen, of bouwsels mogen staan die de afvoer van rivierwater kunnen belemmeren.

De camping had al een vergunning aangevraagd voor de bergingen, maar niet voor de 35 stacaravans waarvan er velen al tientallen jaren op Kromholt aan de boorden van de IJssel stonden. Volgens de Raad van State is dat een probleem voor de handhaving. Zonder vergunning staan de stacaravans daar in strijd met het bestemmingsplan en moet de gemeente of de camping die in principe alsnog verwijderen. De gemeente vond optreden niet nodig omdat Rijkswaterstaat geen probleem had met de stacaravans die daar al jaren en jaren staan.

