Recreanten moeten gas minderen op Apeldoorns Kanaal bij Heerde en Hattem

Overlast, schade aan zowel de walkanten als de natuur. Dat is het gevolg van te hard varen met motorbootjes op het Apeldoorns Kanaal. Dat gebeurt geregeld in het vaargebied bij Heerde, Wapenveld en Hattem. Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeentes Heerde en Hattem roepen recreanten daarom op om gas te minderen.

Het komt zelfs voor dat recreanten varen met motorbootjes bij de Hezenbergersluis in Hattem in het meest noordelijke deel van het kanaal, wat daar helemaal niet is toegestaan.

Schade aan de oevers

Er mag gevaren worden, maar maximaal 6 kilometer per uur. Een snelheid die motorbootjes al snel kunnen halen. Het Apeldoorns Kanaal is de afgelopen jaren opgeknapt en biedt nu meer ruimte voor recreanten. Die moeten zich wel aan de regels houden. Met name te snel varen kan tot schade leiden voor de oevers en verstoort de rust van vogels die langs de waterkanten broeden.

Overlast gemeld

Bij de gemeenten en het waterschap zijn het afgelopen jaar diverse klachten binnengekomen, meldt Edwin Spikkert, woordvoerder van het waterschap. Voornamelijk omwonenden melden overlast, maar ook mederecreanten op het water bellen soms om te vertellen dat de regels niet goed nageleefd worden.

Hoge golven gemaakt

,,Onze medewerkers proberen zoveel mogelijk te controleren. Maar dat moeten we in een heel groot gebied. Er is geen nautisch beheer in dit water (handhaven verkeersregels, red.). Daarom wordt er vooral op basis van inschatting gecontroleerd. Als we zien dat er gevaren wordt en dat er hoge golven gemaakt worden, spreken we de mensen aan.’’

Bij het waterschap wordt melding gemaakt van overlast door omwonenden of soms door mensen die ook op het water recreëren. ,,Ook rubberboten bijvoorbeeld kunnen last ervaren van te snel varende boten in het water.’’

Nog geen boetes

Spikkert vertelt dat er nog geen boetes zijn uitgedeeld. ,,Maar we hebben wel waarschuwingen gegeven. In de afgelopen anderhalf jaar is dat niet meer dan tien keer voorgekomen. Soms gaan we op basis van klachten die we binnen krijgen in gesprek met de vermeende overlastgevers. Het is ook voorgekomen dat het om jongeren ging en dat we ook met de ouders in gesprek zijn gegaan. Maar we kunnen er ook niet altijd bij zijn.’’

Daarom hopen het waterschap en de gemeenten dat de gebruikers elkaar ook onderling willen aanspreken op het naleven van de regels.

Elektrisch varen