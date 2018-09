Rehoboth is officieel 'dementie vriendelijk'

Rehoboth is een afdeling van Woonzorg Unie (WZU). Carine van der Zwan was de afgelopen periode druk in de weer om De Bruggenhoek steeds meer op de toekomst in te richten. Van der Zwan: ,,Sinds de start van de afdeling op 1 maart 2017 hebben we veel gedaan om mensen met dementie de juiste zorg in de juiste omgeving te bieden. We wilden een thuis vormen voor de bewoners, een plek waar ze kunnen zijn wie ze zijn. Onze medewerkers steken heel veel tijd in, en hebben veel aandacht voor het leren kennen van de mensen die bij ons wonen. Door goed observeren en door gesprekken met de familieleden te voeren, leren wij gedrag begrijpen en kunnen we de woonomgeving en de zorg laten aansluiten.''

Marie José Andringa roemde De Bruggenhoek voor de inspanningen. ,,Het is bijzonder knap hoe jullie, in een gebouw dat niet is gebouwd is voor woonvormen voor mensen met dementie, toch met veel enthousiasme aan de slag zijn gegaan om er iets waardevols van te maken. Het is er heel gezellig en opvallend is hoe prettig jullie omgaan met de mensen in deze warme woonomgeving.''

Rehoboth is gebouwd in 1976. Het pand heeft 84 appartementen voor alleenstaanden en/of echtparen, waarvan vijf voor eerstelijns verblijf (tijdelijke bewoning). Tien appartementen vormen de kleinschalige woonvorm De Bruggenhoek. In 2004 werd Rehoboth ingrijpend verbouwd. In 2017 werd voor de kleinschalige woonvorm De Bruggenhoek een vleugel van het gebouw ingericht.