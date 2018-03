Rekenen was nog nooit zó leuk in Heerde

VideoIn plaats van een saaie rekentoets kunnen leerlingen van basisschool Wereldwijs in Heerde met dezelfde opdrachten ook ontsnappen uit een echte escape room: ,,Ze hebben helemaal niet in de gaten dat ze met een toetsopdracht bezig zijn.”

Op het bordje op de deur van de escape room staat ‘Hotel Wereldwijs’. Vier leerlingen van de Heerder basisschool Wereldwijs gaan vrijdagmorgen naar binnen en worden opgesloten door juf Petra van de Vosse. Net geen kwartier later komen de fanatieke Veerle, Jasmijn, Wout en Julian weer naar buiten. De opdracht is gelukt. ,,Superleuk”, is de gezamenlijke reactie. Zo denkt juf Van de Vosse er ook over: ,,Ze hebben helemaal niet in de gaten dat ze met een toetsopdracht bezig zijn.”

In plaats van een saaie rekentoets worden de leerlingen opgesloten in een escape room en proberen daar op eigen houtje weer uit te komen. Het idee komt van juf Petra van de Vosse zelf, die bezig is met een masteropleiding. ,,Een opdracht daarvoor was om de leerlingen ontdekkend en onderzoekend te laten leren. Zoiets moet je dan ook gelijk in de praktijk brengen in de klas.”

Decor

De juf ging zelf aan de slag in de vakantie en twee weken later was een compleet decor gereed. ,,Het is een beetje uit de hand gelopen”, vertelt Van de Vosse bescheiden. ,,Maar dat geeft niks, want ik krijg er veel waardering voor. Iedereen is erg positief.”

Dat blijkt ook wel als Veerle, Jasmijn, Wout en Julian zijn ontsnapt uit Hotel Wereldwijs. Het liefste zouden ze er gelijk weer in willen. ,,Het is een leukere manier dan de toets”, zegt Julian (9). Klasgenoot Wout (10) vult aan: ,,Je moet allerlei sloten open maken. Daarvoor moet je goed samenwerken.” Jasmijn (10) is ook enthousiast: ,,Het moeilijkste was de opdracht met wat blokken. Verder viel het wel mee.”

Advies

Van de Vosse kan via camera’s buitenaf meekijken wat er gebeurt in de twee ruimtes. Bij nood is een rode knop aanwezig waar de kinderen op kunnen drukken als ze het even niet meer weten. Dan krijgen ze advies. Uiteindelijk moeten de kinderen in een tweede ruimte zien te komen en is daar de sleutel van de uitgang te vinden. ,,Dat wauw-effect als ze er weer uitkomen. Geweldig om te zien”, zegt de enthousiaste juf.

Het project is nu voor de leerlingen van groep 6 en bevat rekenopdrachten. ,,Maar er zijn natuurlijk veel maar vaardigheden die je hier kunt oefenen. Begrijpend lezen bijvoorbeeld”, legt Van de Vosse uit. Binnen de school zelf is er inmiddels al veel interesse voor een vervolg. ,,Straks gaan leerlingen van groep 6 ook opdrachten bedenken voor groep 4. Zo komt iedereen aan bod.”