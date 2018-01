‘Remmen als je remmen moet’

video Verkeersinfarct rond Zwolle na meerdere ongelukken op A28

16 januari Ongelukken bij Wezep en Staphorst hebben vanmorgen in de ochtendspits voor een chaos rond Zwolle gezorgd. Automobilisten stonden in files die tot een lengtes van 10 km groeiden. De stagnatie had ook gevolgen voor het verkeer op de A50, zodat daar op een gegeven moment een file van Heerde tot Hattemerbroek stond.