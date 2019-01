Schaapsherder Heerde geschrokken na incident: ‘Mensen, hou je hond onder controle‘

Verdachte steekpar­tij Wapenveld: ‘Buurman liep zelf in de riek’

15 januari De man die vorig jaar in Wapenveld zwaargewond is geraakt door steken van een hooivork zou zelf meermalen in de punten van het tuingereedschap zijn gelopen. Dat beweert zijn toenmalige buurman aan de Eessenkamp. De 51-jarige D.V. had de hooivork – een tweepuntige riek - voor zich uitgestoken om zichzelf te beschermen.