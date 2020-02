Schaatsicoon Gerard van Velde adopteert schaap Wolf in Heerde

Heerde neemt voorgoed afscheid van immer stijlvol optredende oud-burgemees­ter Jan Eizes de Boer

20 februari Oud-burgemeester van de gemeente Heerde Jan Eizes de Boer is maandag 17 februari is overleden. De Boer werd in 1985 burgemeester van de gemeente Heerde als opvolger van Tj. Faber.