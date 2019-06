Schatgraven bij Devotiefestival Wapenveld

Luxe appartemen­ten vliegwiel voor centrum Heerde

1 juni Een stijlvol gebouw met zes luxe appartementen op de locatie van Setten /van Loenen is volgens ontwikkelaar Aart van Ommen hét vliegwiel om de zo vurig gewenste ontwikkeling van het Heerder centrum in gang te zetten. Eén stap is nog nodig: het gemeentebestuur moet de Centrumvisie verlaten op het punt van winkelruimte op de begane grond.