Sem en Guus vieren bevrijding in zelfgemaakte loopgraaf: ‘Heerde is liberated’

Video Herder Lammert is alleen met zijn schapen op ‘extreem rustige’ heide bij Heerde

14 april Het is wennen voor herder Lammert Niesing. Waar normaal altijd bezoekers zijn op de Renderklippen, is het nu ‘extreem rustig’ op de thuisbasis van de schaapskudde Heerde-Epe. ,,Normaal kun je met Pasen over de koppen lopen, maar dat was dit jaar zeker niet het geval.”