Sint Maarten dit jaar op zondag. Maar wanneer komen kinderen dan bij jou aan de deur?

PollMet lampion of lantaarn langs de deur, liedjes zingen, snoep krijgen en een beetje vies kijken als de buurvrouw een mandarijn in je tas stopt. Het vieren van Sint Maarten is ongekend populair. Of je nu katholiek bent of niet. Dit jaar valt 11 november op zondag, en is de kans heel groot dat er op meerdere avonden zingende kinderen voor de deur staan.

,,Snoep! Ik hoop echt op superveel snoepjes.’' De 8-jarige Inez Berghorst uit Heerde glundert; ze hoeft niet lang na te denken over de vraag waarom ze Sint Maarten gaat lopen. Zure matten zijn bij het meisje en haar vriendinnetjes Febe de Graaf en Isa van Ginkel favoriet. ,,Maar liedjes zingen vind ik ook heel leuk hoor’’, voegt Febe snel aan toe. Isa vindt het heel spannend om in het donker met een lichtje op pad te gaan. Het drietal kan niet wachten.

Heerde kent geen katholieke kerk. Toch is ook daar het vieren van Sint Maarten de afgelopen jaren steeds populairder geworden. ,,Vorig jaar liepen bijna negentig kinderen mee’’, vertelt Sabine Berghorst, de moeder van Inez. Ze zit in het bestuur van speeltuinvereniging De Schotkamp en tekent voor de organisatie van het lichtjesfeest in Heerde, dat dit jaar al op 9 november wordt gehouden. Twee dagen eerder dan de officiële Sint Maartensdag. ,,Op zondagavond langs de deuren gaan, is geen optie. Dat doen we hier gewoon niet. Zaterdagavond had ook gekund, maar we maken ook samen met de kinderen de lampionnen. Dat mogen we vrijdagmiddag doen in een van de lokalen van basisschool Het Talent. Het leek ons logisch dan ook maar diezelfde avond te gaan lopen’', legt Sabine Berghorst uit. Ze ziet de belangstelling toenemen. ,,We liepen eerst met een paar buurtjes en de kinderen, maar er kwamen er steeds meer bij. Nu maken we er een feest van.’’

Lichtje

In Deventer tekent ook een speeltuinvereniging voor de organisatie van Sint Maarten, maar in en rond de wijk De Zandweerd wordt gewoon op 11 november gelopen. ,,We hebben er wel over nagedacht, maar uiteindelijk besloten op de dag zelf vanaf half zeven de buurt in te gaan. De mensen die de kinderen willen ontvangen, hebben een lichtje voor hun raam staan. Buren die dat niet prettig vinden, hebben geen lichtje branden. Zo stoot je niemand voor het hoofd’', zegt Jonne Balster van De Zandweerd. ,,Voor de kinderen is het een leuke avond. In het donker naar buiten en samen thuiskomen met een zak vol snoep.’'

Heilige

Snoep. Het staat bijna synoniem voor Sint Maarten. Bij de katholieke Sint Andreasschool in Hattem proberen ze de kinderen toch vooral het verhaal van de ‘heilige Martinus’ bij te brengen. ,,De jongste leerlingen maken op school een lampion’', vertelt directeur Petra Brinkman. ,,Vervolgens vieren we Sint Maarten zondagmorgen in parochie ‘Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming’ in Hattemerbroek. Tijdens een speciale schooldienst wordt het verhaal van Sint Maarten verteld. De kinderen gaan daarna in de kerk met hun lampionnen in processie en lopen nog een rondje om de kerk.’'

In Kampen en Elburg wordt het anders aangepakt, daar tekenen de winkeliers voor de viering van Sint Maarten. In Kampen krijgen de kinderen zaterdag eind van de middag na het zingen van een liedje wat zoets, in Elburg vindt het snoepfestijn pas op maandag 12 november plaats. Daar heeft Joop Zwart, voorzitter van de winkeliers in Elburg, een logische verklaring voor. ,,We vieren in Elburg nooit op zondag Sint Maarten, altijd de dag erna. Je viert je verjaardag toch ook niet eerder?’’

Suikerbiet

Waar tot voor kort de winkeliers nog in samenwerking met oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop en Museum Elburg de kinderen de mogelijkheid boden een suikerbiet om te toveren tot een mooie lantaarn, gebeurt dat nu niet meer. ,,De kinderen lopen vooral voor het snoep. Ze hebben vaak al een lantaarntje en willen helemaal niet zo’n ouderwetse suikerbiet. Bovendien worden die bieten steeds schaarser’’, aldus Zwart, die vroeger zelf wel op pad ging met een uitgeholde suikerbiet. ,,Maar mij ging het toen ook vooral om snoep. En bij de winkels die veel snoep uitdelen, gingen we een twee-de keer langs. Dat was toen al zo en zo gaat het nog steeds.’’

Met mandarijnen of ander fruit hoeven buurtbewoners dus niet aan te komen. Gouden tijden voor snoepverkopers. De weken rond Halloween en Sint Maarten wordt in de supermarkten aanzienlijk meer snoep verkocht dan normaal. Onderzoeksbureau IRI zag vorig jaar rondom Sint Maarten bij een merk als Haribo, dat veel uitdeelverpakkingen verkoopt, een stijging van 65 procent. Drop is nog altijd de grote favoriet. Ongeveer een vijfde van de 850 miljoen euro die in Nederland jaarlijks wordt uitgegeven aan snoepgoed (exclusief chocolade), besteden we aan drop. Koek raakt daarentegen uit de gratie.

Buurtapp

Zwolle staat volgens buurtapp Nextdoor op plek zeven van steden waar het meeste snoep uitgedeeld wordt met Sint Maarten. In de buurt-app kunnen bewoners aangeven of er bij hen thuis snoep te halen valt voor de kinderen. Overigens is de kans groot dat Zwollenaren zowel zaterdag als zondagavond zingende kinderen op hun stoep hebben staan. In de meeste wijken gaan kinderen spontaan op pad.

,,Wat gaan we doen’’, vraagt Inez aan vriendinnen Febe en Isa. ,,Kiezen we voor de pompoen, een suikerbiet of gaan we zelf een lampion maken?’’ De meiden zijn er nog niet helemaal uit. Ze hebben nog even.

