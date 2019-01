Skeeleraars suizen in mei weer door dorpshart Heerde

Oude tijden herleven op donderdag 2 mei in Heerde. Tenminste, als het aan Skeelerclub Oost Veluwe ligt. De Heerder vereniging wil de plaatselijke skeelerronde in ere herstellen. Voorzitter Bertus Dokter vertelt over de plannen.

Volledig scherm 29 mei 1999, skeeler wedstrijd in de straten van Heerde. Jan Eise Kromkamp dendert aan kop van het peloton de Marktstraat in Heerde in. © Henri van der Beek

Een skeelerronde door het centrum van Heerde, dat is lang geleden. Wanneer was de laatste editie?

,,Zo, daar vraag je me wat! Ik moet dat zelf ook allemaal nog gaan terugzoeken, maar het zal in de jaren negentig zijn geweest. In het kader van de Tijl Cup en later de Wehkamp Trophy.’’

Nostalgische herinneringen?

,,Zeker weten. De tijd van Piet Lagerweij en z'n zoon uit Otterlo, ‘dolle’ Dries van Wijhe, de broertjes Ruitenberg, Erik Hulzebosch en Jan Eise Kromkamp. Wel vijf- tot achtduizend man publiek in het centrum van Heerde. En winkeliers en dorpsbewoners die al dagen van tevoren druk waren met het hele festijn.’’

Mooie periode. Waarom is het nu de hoogste tijd voor een revival?

,,Wij hebben in Heerde zo’n fijne club, met zoveel enthousiaste vrijwilligers, die staan nu alweer te popelen om dingen te bedenken en organiseren. Bovendien is het belangrijk dat er in Heerde reuring ontstaat, dat is ook de wens van de ondernemers. We speelden al langer met de gedachte de skeelerronde van Heerde terug te laten komen.’’

Wanneer is het zover?

,,Nou, even een klein voorbehoud maken; het is nog niet helemaal zeker. We moeten nog met wat partijen, zoals supermarkten, om de tafel om het definitief te maken. We moeten het parcours in goed overleg zo laten lopen dat de supers bereikbaar blijven voor hun klanten. Maar... daar gaan we vast uitkomen. Net zoals ik geen probleem verwacht om een vergunning te krijgen bij de gemeente. Als alles loopt zoals bedacht, is donderdag 2 mei de dag van de marathonwedstrijd door het Heerder dorpscentrum.’’

Waarom op 2 mei?

,,We zitten dan net na de Klim van Steenwijk op 1 mei en net voor onze Europa Cup-wedstrijden om de Holland Cup op onze piste in Heerde, die op 3, 4 en 5 mei wordt gehouden. Aan de Europa Cup doen weer zeker twintig nationaliteiten mee. Voor de skeeleraars zijn er dan precies achter elkaar een paar mooie wedstrijden.’’

Hebben jullie het parcours door Heerde al in jullie hoofd?

,,We hebben nu twee opties. En als die beide niet mogelijk blijken, bedenken we een derde parcours. Wel is het de bedoeling om dwars door het centrum te gaan, al moeten we even kijken hoe dat het best kan. Voorheen lag er asfalt, nu klinkers. Met de twee topskeeleraars Cristijn Groeneveld en Ingmar Berga, beiden lid van onze club, gaan we op 18 januari bekijken wat de beste route wordt.’’

Zijn er nog elementen die het doorgaan van de ronde van Heerde kunnen dwarsbomen?