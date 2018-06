Skeelerclub twijfelt over inzet bij vierdaagse Heerde

Het is de vraag of de avondvierdaagse voor wandelaars in Heerde volgend jaar opnieuw wordt georganiseerd door de Skeelerclub Oost-Veluwe. Verbaal agressieve ouders en begeleiders die meelopen dreigen de lol voor de goedwillenden te verstieren.

Bertus Dokter is voorzitter van de skeelerclub in Heerde. Zijn vereniging leidt de wandelvierdaagse al ruim vijf jaar in goede banen. Maar of de vrijwilligers van de skeelerclub zich volgend jaar opnieuw inzetten voor de vierdaagse, is volgens Dokter nog maar de vraag.

,,Natuurlijk gaat niet altijd alles perfect, maar onze mensen worden bij skeelerevenementen in elk geval gewaardeerd'', zegt Dokter. Dat is bij de wandelvierdaagse anders: ,,Dan zijn mensen soms ronduit verbaal agressief. Een van onze vrijwilligers kreeg te horen van een ouder dat hij de meest onvriendelijke vrijwilliger ooit was! Waarom? Omdat die ouder wilde parkeren op een plek waar dat niet mocht. De vrijwilliger stond alleen maar in voor de veiligheid! Waarom blijven zulke mensen niet gewoon thuis! Ze verpesten het met een handjevol mensen zo voor meer dan duizend kinderen die plezier hebben aan het wandelen.''

Geen lol meer

Dokter wil voorkomen dat door zulke incidenten zijn eigen skeelerclub straks vrijwilligers kwijtraakt, omdat ze er geen lol meer in hebben. ,,Als dat gebeurt, zoeken ze in Heerde maar een andere organisatie voor de vierdaagse. Mensen denken dat wij geld krijgen voor dat evement, maar neem van mij aan dat het ons meer kost dan oplevert.''