Smeekbede Noordgouw Heerde aan gemeente: ‘Stel renovatie niet langer uit’

Christelijk college De Noordgouw wil dat de gemeente Heerde spijkers met koppen slaat over de 10 miljoen euro die nodig is voor een ingrijpende renovatie van de school aan de Eperweg. Het college van burgemeester en wethouders wil daarover pas in juli een beslissing nemen, maar dat is volgens directeur Marco de Vries veel te laat. ,,Onze deadline is 31 januari, anders laat u leerlingen en medewerkers letterlijk een jaar langer in de kou staan.”

De Noordgouw werkt al drie jaar aan een plan voor renovatie van het gebouw, dat daarna weer dertig jaar mee moet kunnen. De kosten van zo’n 10 miljoen zijn aanmerkelijk lager dan nieuwbouw, die wordt geraamd op 16 miljoen euro. Vorig jaar is het dak al vervangen en toen zijn ook bijna driehonderd zonnepanelen geplaatst.

Wat nu nog moet gebeuren is het vervangen van de hele buitenkant van de school, inclusief isolatie. Daar is de aanpak van het binnenklimaat bij gekomen, door nieuwe eisen als gevolg van de coronapandemie. Voor dit onderdeel is inmiddels een subsidie van 420.000 euro ontvangen.

Uitgesteld

De gemeenteraad van Heerde kreeg vorig jaar november een eerste plan voorgelegd. Omdat er veel meer investeringen in de pijplijn zitten, besloot de gemeenteraad om in februari een nieuw beslismoment in te plannen. Zo was er tijd om plannen nader uit te werken en was er hopelijk meer duidelijk wat een nieuw regeerakkoord zou betekenen voor de gemeenten. Dit omdat Heerde voor grote uitgaven staat als het gaat om huishoudelijke hulp en jeugdzorg.

Maar het college laat nu weten dat men een beslissing over de investering voor de Noordgouw, wil doorschuiven naar de behandeling van de Perspectiefnota voor de komende jaren. En die is niet eerder dan begin juli te verwachten.

Risico: subsidie verloopt

De Noordgouw-directeur Marco de Vries legt uit waarom dat veel te laat is. ,,We moeten de zomervakantie 2022 gebruiken om te beginnen. De aanbesteding voor dit project kost vier tot zes maanden, mede als gevolg van Europese regels. Vandaar onze deadline van 31 januari. Uitstel van de beslissing door de gemeente naar begin juli zou betekenen dat we pas in de zomervakantie van 2023 kunnen beginnen. Niet alleen zitten we dan nog een winter in de kou maar lopen we ook de subsidie van 420.000 euro mis omdat voorwaarde is dat we uiterlijk 31 augustus 2022 met verbetering van het klimaat moeten zijn begonnen”, legt de Vries uit.

Risico’s

De directeur vindt dat hij de gemeente Heerde al in veel zaken tegemoet is gekomen. ,,We sluiten aan bij de duurzaamheidswensen van de gemeente en ook is De Noordgouw zelf bouwheer voor het project.” Dat laatste houdt in dat De Noordgouw zelf de opdrachtgever wordt richting architect en aannemer. Dat bespaart de gemeente Heerde heel wat ambtelijke uren, maar ook komen de risico’s voor de uitvoering bij de school te liggen. ,,We bewaken zelf het budget en overschrijdingen komen dan voor onze eigen rekening.”

‘Geld is er’

Volgens hem kan de financiering eigenlijk geen probleem zijn. ,,De gemeente krijgt jaarlijks een uitkering van het Rijk voor middelbare scholieren van 450.000 euro. Dat geldt gaat in de algemene middelen. Maar dit bedrag is ook voldoende om de jaarlijkse lasten als gevolg van de renovatie te dekken.’’ De gemeenteraad kan er dus voor kiezen om dat potje te gebruiken, betoogt de directeur.

Of de gemeenteraad die de keuze gaat maken, moet de komende weken blijken. De raadscommissie Samenleving buigt zich dinsdagavond over het onderwerp en de vergadering waarin de gemeenteraad een besluit moet nemen staat op de agenda voor 31 januari.