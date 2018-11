Snoepfeest Sint Maarten op 11 november zondagavond? Dat is lang niet overal een optie

Wapenveld­se huurder met waterscha­de van kastje naar muur gestuurd

31 oktober Al 43 jaar woont Albert Nieuwenhuis in zijn huurhuis in Wapenveld. Plots knapte er een leiding in de kruipruimte, waar in al die jaren nooit iemand was geweest. Er liep 200.000 liter water weg. Nieuwenhuis wil de kosten vergoed krijgen, maar wordt van het kastje naar de muur verwezen.