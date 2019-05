Sofia (17) uit Epe bezorgt haar school primeur met eindexamen Russisch

Daarmee bezorgt ze haar school, de Noordgouw in Heerde, ook nog eens een primeur. Het is voor het eerst dat deze school een examenkandidaat Russisch in huis heeft.



Terwijl alle klasgenoten gisteren al hun boekentas in de hoek konden gooien, moet Sofia vandaag nog aan de bak. In haar eentje zit ze dan gebogen over een tekstverklaring in het Russisch. Een taal die onvergelijkbaar is met het Nederlands, zowel in schrift als in spraak. Maar voor Sofia kent de taal inmiddels weinig geheimen meer. Ze spreekt 'm al van jongs af aan, omdat ze geboren is in Wit-Rusland. En hoewel ze als peuter naar Nederland verhuisde en vloeiend Nederlands leerde spreken, blijft Russisch de taal waarin ze met haar familie communiceert. En als ze er eens goed over nadenkt, verkiest ze Russisch eigenlijk boven het Nederlands.