Spanning loopt op voor VV Heerde als finale nadert, supporters moeten met eigen auto (want er is geen buschauffeur te vinden)

Na jarenlange discussie lijkt verkeers­luw centrum Heerde dichtbij: ‘Liever in één keer goed, dan twee keer half’

De nieuwe coalitie in Heerde slaat op korte termijn spijkers met koppen voor een verkeersluw centrum. Na jarenlange discussies pakken CDA, Gemeentebelang Boerenpartij (GBP) en ChristenUnie-SGP nu écht door, stellen zij in het coalitieakkoord. In eerste instantie door middel van een proef met minder auto’s in de Dorpsstraat.

26 mei