Speciale expositie voor bekende streekromanschrijfster Annie Oosterhoek

Vanwege de honderdste geboortedag van streekromanschrijfster Annie Oosterhoek-Dutschun is er tot en met zaterdag 8 september een speciale expositie te zien in zuivelmuseum Erve IJzerman in Wapenveld.

Oosterbroek-Dutschun, die eigenlijk Joan Hermann Dutschun heet, groeide op in Wapenveld en woonde later in Apeldoorn. Ze is vooral bekend als schrijfster van ruim zestig boeken waarvan er in Nederland zo'n zeven miljoen werden verkocht. Haar eerste boek 'Het Oever’, dat zich afspeelt in Wapenveld, ging 700.000 keer over de toonbank.

Kamer

Omdat de schrijfster dit jaar op 28 mei honderd jaar zou zijn geworden, is er een speciale Annie Oosterbroekkamer gemaakt in het onlangs geopende zuivelmuseum Erve IJzerman in Wapenveld. In deze kamer is een expositie over haar te zien. Deze expositie bestaat onder andere uit authentieke documenten over haar adoptie en privéleven, zo valt te lezen in een persbericht. Ook is een selectie van haar boeken te zien.

De expositie is tot en met 8 september elke zaterdag tussen 10.00 tot 17.00 uur te zien in zuivelmuseum Erve IJzerman aan de Kanaaldijk 63 in Wapenveld.