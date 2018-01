Staatshoofd laat verstek gaan in Veessen

Hoogwatergeul bij Veessen klaar voor gebruik

6 januari De hoogwatergeul bij Veessen werd vanmiddag in gereedheid gebracht met het oog op het hoogwater in de IJssel. Dijkgraaf Tanja Klip van waterschap Vallei en Veluwe verricht de eerste handeling. De geul is tussen de 500 en 1500 meter breed en ‘tapt’ IJsselwater af via zestig kleppen en een inlaat over 800 meter. Als de kleppen open gaan, zien de inwoners van Olst het peil in de IJssel zakken met 71 centimeter. Zelfs stroomopwaarts bij Deventer (-20 centimeter) en Zutphen (-5) merken ze dat nog. Lees hier het hele verhaal.