Stapt vv Heerde na 107 jaar voetballen op zondag over naar de zaterdag?

Die signalen zijn volgens voorzitter Henk Kanter vanuit diverse elftallen via de elftalleiders bij het bestuur terecht gekomen. Zowel vanuit de senioren als vanuit de junioren. ,,En wij moeten daar als bestuur serieus mee omgaan. Het kan gaan om mensen die in op zondag moeten werken, maar je hoort ook dat jongeren die op zaterdagavond uitgaan niet op zondagochtend om negen uur op het voetbalveld willen staan.’’

vv Heerde wil volgens Kanter voorkomen dat zoiets voor leden reden kan zijn om bij de club te vertrekken. ,,We hebben nu nog een keuze en we kunnen er over praten. Het voetbalplezier staat bij ons altijd op nummer één. We zitten niet in een keurslijf en kunnen over alle mogelijkheden praten. Zo hoor ik ook van verenigingen die er voor kiezen om hun wedstrijden op zaterdag om 17 of 18 uur te spelen.’’

Geen onrust

Volledig scherm VV Heerde. © Google Streetview Heerde heeft vier seniorenelftallen die hun wedstrijden momenteel op zondag spelen. ,,De jeugdelftallen, een dameselftal en één seniorenelftal bij de heren spelen op zaterdag’’, aldus Kanter. Binnen de club wordt er veel over de kwestie gesproken, maar volgens de voorzitter is er geen onrust.

Alle 475 spelende en pakweg 120 niet-spelende leden wordt nu middels een enquête gevraagd hoe ze over de kwestie denken, waarbij de spelende leden een viertal vragen extra krijgt voorgeschoteld. ,,De jeugd voetbalt op zaterdag, maar van een team als Jo19 zijn we heel benieuwd of ze straks in de senioren op zaterdag of zondag willen spelen. En de motivatie daarvan is ook belangrijk.’’

Ledenvergadering

Alle leden kunnen digitaal de enquête invullen. Voor wie dat geen mogelijkheid is, is er op zondag 3 november een mogelijkheid om in het clubhuis de stem kenbaar te maken (tussen 13 en 14 uur). Om alles zo integer mogelijk te laten verlopen, heeft het bestuur deze inventarisatie ‘uitbesteed’.