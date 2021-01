Stephan Nienhuis voorgedragen als nieuwe wethouder in Heerde

Stephan Nienhuis is 41 jaar, woont in Heerde en is sinds 2014 gemeenteraadslid. Als raadslid en commissievoorzitter heeft hij de afgelopen jaren ‘ruime dossierervaring opgedaan en door zijn rol in beide commissies en is hij inhoudelijk goed op de hoogte van wat er momenteel speelt’, stelt het CDA in een verklaring. Nienhuis zal de gehele portefeuille van Jan Berkhoff overnemen, zoals: ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, onderwijs en sport.