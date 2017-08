Steun gezocht bij Veluws verzet tegen vliegroutes

Het verzet op de Veluwe tegen de vliegroutes van Lelystad Airport moet nog altijd een beetje op gang komen. De vier of vijf huidige aanjagers proberen wel een vuist te maken, maar beseffen dat ze daarbij meer steun nodig hebben. ,,Ons doel nu is om in zo kort mogelijke tijd een zo groot mogelijk draagvlak te creëren”, aldus woordvoerder Coos Paulusma.

Vanwege de uitbreiding van Lelystad Airport kunnen er vanaf april 2019 vliegtuigen op 1800 meter hoogte precies over de Veluwe vliegen. Sinds een paar weken staat er een petitie van Mark Vroegindeweij uit Heerde op internet om deze plannen tegen te gaan.

Plan van aanpak

Een groepje aanjagers kwam donderdagavond bij elkaar om een plan van aanpak te maken. ,,We willen zoveel mogelijk mensen vanaf de Oost-Veluwerand achter ons krijgen. Daarom gaan we de komende dagen flyeren in onder meer Epe en Vaassen en de petitie bij mensen onder de aandacht brengen. Dat gebeurt ook in Heerde en Hattem”, laat Paulusma weten.

Verandering?

Veel mensen denken volgens Paulusma dat de aangekondigde second opinion van staatssecretaris Dijksma nog verandering in de vliegroutes gaat opleveren en dat verzet (nog) niet nodig is. ,,Maar in de antwoorden van haar op vragen van het CDA staat dat er vooral wordt gekeken naar de luchtvaart in Teuge en Lemelerveld. De Veluwe wordt niet genoemd.”

Mondjesmaat