Stichting Apeldoorns Kanaal geeft streven naar bevaarbaarheid op: ‘Zal niet vergeten hoe dichtbij we waren’

Stichting Apeldoorns Kanaal, dat zich vanaf 1998 heeft hardgemaakt voor het bevaarbaar maken van het kanaal bij Hattem en Heerde, legt zich erbij neer dat haar ambitie niet wordt gehaald. Ze gaat op in Stichting Beleef het Kanaal, dat zich volledig richt op het beleefbaar maken van het kanaal. ,,We zijn de teleurstelling voorbij.’’

Inez Pijnenburg laat er geen traan meer om, zegt ze gedecideerd. Als burgemeester van Heerde zette ze zich jarenlang in voor het bevaarbaar maken van het zogenaamde vijfde en zesde pand van het Apeldoorns Kanaal. Toen de provincie daar zo’n twee jaar geleden een dikke streep door zette, was er hevige teleurstelling. ,,Vooral omdat we er zo dichtbij waren dat we dachten dat het ging gebeuren.’’ Desondanks bleef Pijnenburg ook voorzitter toen ze afscheid nam van het burgemeestersambt. ,,Dat zal ik niet vergeten. En ook niet hoe hard er aan getrokken is en hoeveel energie erin is gestoken. Maar het momentum is er nu niet meer. Het is zoals het is.’’

Door op te gaan in Stichting Beleef het Kanaal, dat zich primair richt op het ‘beleefbaar maken’ van het Apeldoorns Kanaal, hoopt de stichting dat haar kennis en kunde niet verloren gaat. Voor Pijnenburg is dit echter het moment om afscheid te nemen: ,,Ik heb toch het stempel van iemand die gevochten heeft voor de bevaarbaarheid van het kanaal. Bij iedere overheid ben ik ‘die Pijnenburg die zich verzet heeft tegen het besluit om ermee te stoppen’.’’

Bakens verzetten

,,Ons uitgangspunt is en blijft die stip op de horizon’’, vervolgt ze. ,,Maar wij zijn wij niet meer. Het momentum is er nu niet om te veronderstellen dat er binnen vijf of tien jaar iets gaat gebeuren. Dus dan kan je wel nieuwe bestuursleden zoeken, maar waarmee stuur je die op pad?’’, zegt Pijnenburg. Bestuursleden René de Vries (oud-wethouder in Epe) en Marie-Sophie Jorna-Krekelberg (mede-eigenaar van de haven in Hattem) maken de overstap wel. Door op te gaan in de andere stichting worden ‘de bakens verzet’.

De Stichting Beleef het Kanaal heeft de wind namelijk wel mee, volgens Pijnenburg. ,,Zij staan er wel goed op bij het waterschap en de provincie. Het kanaal zal nu alleen voor hele kleine bootjes zijn. Prima. Alles is beter dan het kanaal te laten liggen en er niets mee te doen. De provincie heeft elf miljoen betaald om het kanaal schoon te maken en in Wapenveld liggen steigers waar jachten kunnen liggen. Maar die komen er dus niet te liggen.’’