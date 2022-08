Stichting Geluidshinder: ‘Verlaag geluidsnorm festival ieder jaar een beetje’

Nu is het advies om tijdens een festival maximaal 103 decibel te produceren. Iedereen die oordoppen draagt, heeft dan geen last van het geluid. ,,Maar helaas zijn er nog altijd veel bezoekers die geen oordoppen in hebben", weet Roelofsen. ,,De WHO schat dat in 2050 een kwart van de bevolking gehoorschade heeft. Dat is wel heel zorgwekkend.” Vandaag werd al alarm geslagen over een storm aan tinnituspatiënten.