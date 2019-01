Supers in Heerde willen ook open op zondagen

Eerder dit jaar werd in buurgemeente Epe besloten dat met ingang van januari 2019 de supermarkten in de dorpen Epe, Vaassen, Emst en Oene op zondagen open mogen van 12.00 tot 18.00 uur. Ook biedt Epe vanaf volgend jaar ruimere mogelijkheden voor koopzondagen voor de non-foodwinkels.

Zondagsrust

In Heerde is tot op heden geen sprake van winkelopenstelling op zondagen. In het coalitieakkoord van het gemeentebestuur staat geschreven dat aan de zondagsrust voor winkels vastgehouden moet worden. Ondanks die bepaling, vragen vier eigenaren van supermarkten in Heerde - Plus, Aldi, Jumbo en Boni - nu dringend om toestemming voor zondagopenstelling.

‘Dat consumenten uit Heerde in de afgelopen jaren hun boodschappen op zondagen buiten Heerde hebben gehaald, hebben wij tot op heden heden geaccepteerd, omdat wij ons bewust zijn van de gevoeligheid rondom zondagsopening in Heerde’, schrijven de supermarkt-eigenaren. Echter, door de ontwikkelingen in Epe zijn de Heerder ondernemers van mening dat het economisch niet langer verantwoord is om hun supermarkten op zondagen dicht te houden. Ze stellen dat hun weekeindeomzet onder druk komt te staan doordat ook de Heerder consument vaker buiten de eigen gemeentegrenzen boodschappen doet. ‘Geopende supers in Epe zullen dat effect sterk doen toenemen.’ Gevreesd wordt voor oneerlijke concurrentie als gevolg van de verschillende openingstijden.

Ritme

Daarom pleiten de ondernemers van de supermarkten voor eenzelfde ritme voor zondagopenstelling als in Epe: supers jaarlijks elke zondag open van 12.00 tot 18.00 uur en twaalf koopzondagen voor de overige detailhandel. 'Dit zal de concurrentiepositie van Heerde als boodschappendorp en ook kan zo de toeristische consument beter bediend worden.’

De Ondernemersvereniging Heerde (OVH) schaart zich achter het pleidooi van de supermarkteigenaren. ‘We willen niet voorop lopen, maar voelen de noodzaak mee te moeten gaan indien buurgemeenten de weg vrijmaken voor zondagopenstelling. In ieder geval de food-gerelateerd winkels zouden dan de kans moeten krijgen open te gaan. Een meerderheid van onze leden vindt bovendien dat ondernemers zelf de keuze moeten maken om al of niet op zondag open te gaan.’

Wegvloeien

De OVH haalt aan dat circa acht procent van de weekomzet in vergelijkbare gemeenten op zondagen wordt behaald. ‘Hiervan zal ook een deel uit Heerde wegvloeien.’ Ook campingeigenaren krijgen volgens de OVH steeds vaker de vraag van gasten welke supermarkten er open zijn op zondag en vrezen hen in de toekomst dus door te moeten verwijzen naar Epe.