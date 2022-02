Susanne (9) onderging acht openhartoperaties, nu dreigt ze haar vertrouwde artsen kwijt te raken: ‘Dat maakt me boos en verdrietig’

Leerlingen van De Horsthoek in Heerde hoppen tijdens renovatie met de bus op en neer naar leslokalen in Epe, maar wie betaalt de rekening?

Elke ochtend stappen leerlingen van basisschool De Horsthoek in Heerde in een dubbeldekker om naar de Nieuwe Wisselse School in Epe te worden gereden. Dat is de alternatieve leslocatie, nu hun eigen onderkomen wordt gerenoveerd. Goed geregeld, maar de vraag is wie de rekening betaalt. Stichting Proo, het bestuur waar de school onder valt, gemeente of beheersstichting met ouders waaraan het schoolgebouw is overgedragen?

26 januari