Buren verzetten zich tegen nieuwbouw­plan in Heerde: 'Moreel niet juist’

Van ‘volledige privacy’ naar een flat op een paar meter van zijn achtertuin. Dat is wat Maarten Meijer vreest, nu de oude Wilhelminaschool in Heerde gesloopt gaat worden. Als het aan projectontwikkelaar Junco ligt, maakt het schoolgebouw plaats voor een appartementencomplex van driehoog. Maarten en zijn buren verzetten zich tegen het plan. ,,Dit is moreel niet juist.’’