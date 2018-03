Suus leeft voort in kinderboek Fluffy de Flamingo

Bijna overal schaatsen op de Veluwe

2 maart Het koude winterweer van de afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat er op de Veluwe de afgelopen dagen, en in de meeste gevallen ook vrijdag en zaterdag nog, veel schaatsbanen zijn geopend. Bijna alle mogelijkheden in het noorden van de Veluwe zijn inmiddels beschikbaar, alleen de banen in Heerde en Vaassen zijn nog de uitzonderingen op de regel.