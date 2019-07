Syriër Georges Barrimo fikst het in Wapenveld

,,Nederland heeft geen cultuur van repareren, mensen gooien kapotte spullen snel weg. In Syrië werd veel meer gerepareerd. Daarom zie ik een kans om een eigen bedrijf te beginnen in de reparatie van kleine elektrische apparaten”.

Dat zegt Georges Barrimo bij de opening van zijn eigen bedrijf Barrimo Elektrische Reparaties aan de Zwaluwenkamp 13 in Wapenveld. Het moet allemaal gebeuren in een schuurtje dat hij eigenhandig heeft gebouwd in de achtertuin. Donderdagmiddag kwam een enthousiaste burgemeester Jacqueline Koops de opening verrichten. Als ze het lint heeft losgetrokken, staan op een schap de eerste herstelde apparaten al te wachten: een boormachine, een waterkoker en een föhn. In de hoek wacht een stofzuiger op behandeling.

Bombardement

Georges kwam vier jaar geleden naar Nederland vanuit de miljoenenstad Aleppo. Zijn vrouw Tannia en de kinderen Razek en Rannia kwamen een jaar eerder. ,,Wij zijn christenen en voor ons was het niet veilig meer. Mijn zaak was verwoest bij een bombardement”, gaat Barrimo kort in op de reden voor zijn komst naar Nederland. In Syrië had hij een opleiding accountancy gedaan en runde hij winkels in elektrisch gereedschap. Hij was onder andere dealer van Bosch, de Duitse fabrikant van elektrisch gereedschap en kwam diverse malen naar Duitsland om cursussen te volgen.

Eenmaal in Nederland kwamen ze na wat omzwervingen in Wapenveld terecht waar ze werden opgevangen door Vluchtelingenwerk Heerde. Georges en zijn gezin gingen niet bij de pakken neer zitten. Zoon Razek (19) heeft inmiddels zijn opleiding commercieel medewerker MBO 3 in Zwolle afgerond, dochter Rannia zit in VWO 3 op de Noordgouw in Heerde en zijn vrouw Tannia werkt bij de Zeeman in Epe.

Reparaties

Georges gebruikte zijn kennis van elektrische apparaten al snel bij de Kringloopwinkel in Zwolle en bij het Repair Café in de Hof van Cramer in Wapenveld. Inmiddels werkt hij ook twintig uur per week bij de VMT, een spuitgietbedrijf in Heerde. ,,Mijn Nederlands is nog niet zo goed maar met mijn handen kan ik heel veel”, lacht Georges. Het ondernemersbloed bleef kriebelen bij de Syriër. Geconfronteerd met de Nederlandse cultuur van weggooien van kapotte spullen, bracht hem op het idee een eigen reparatiebedrijf te beginnen. Hij heeft al wel opgepikt dat in Nederland duurzaamheid steeds belangrijker wordt. ,,Daar kan ik een rol in spelen. Al zijn onderdelen soms moeilijk verkrijgbaar”, moet hij toegeven.

Georges gaat de zaak wel op zijn eigen manier runnen: het nakijken en het advies over reparaties is als startactie in 2019 helemaal gratis. Alleen voor de daadwerkelijke reparatie moet betaald worden. En dat zal veel Nederlanders al als muziek in de oren klinken.