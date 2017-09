'Tafeltennis op de vloer' kan wel jonge aanwas gebruiken

videoIn de sportwereld komt het niet vaak voor dat families of echtparen gezamenlijk aan een wedstrijd deelnemen, maar bij Dynamic Tennis is dat eigenlijk heel gewoon. De sfeer tijdens de training is dan ook goed in de speelzaal van De Heerd.

Het echtpaar De Gier neemt het gezamenlijk tegen een ander duo op tijdens een potje Dynamic Tennis. ,,Als hij slecht speelt, zeg ik altijd dat hij boerenkool krijgt. Dat vindt hij vies", grapt Coby de Gier (63 jaar) in het bijzijn van haar man Ferry (66).

Steeds meer mensen in Heerde en omgeving weten Tafeltennisvereniging Vined in Heerde te vinden voor de relatief nieuwe tak van sport. Met name de ouderen doen aan Dynamic Tennis. ,,Daar is het ook uitermate geschikt. Bij tennis krijg je bijvoorbeeld een klap in je schouder, hier heb je daar veel minder last van door de lichte materialen. Blessures komen daardoor nauwelijks voor", zegt bestuurslid Dicky Koch.

Potje

Op dinsdagavond, woensdagmiddag en woensdagavond komen de leden bij elkaar om potjes tegen elkaar te spelen. ,,Het is eigenlijk een groot tafeltennisveld, maar dan op de vloer. Wij spelen vaak dubbels. En dan nog moet je behoorlijk hard rennen. Wij zijn hiermee binnen de tafeltennisvereniging begonnen om een nieuwe doelgroep aan te slaan. Met name 55-plussers doen het bij ons. De oudste is zelfs 75 jaar", weet Koch.

Hoe leuk en gezellig het ook is: de vereniging ziet toch graag wat meer jonge aanwas komen. ,,We hebben nu een paar jongeren, zij zijn voor de anderen gewoon te snel en te goed. Wellicht kunnen we me wat meer leden ook gaan deelnemen aan een competitie. Met de ouderen is dat niet mogelijk, want die moeten dan te vaak spelen."

Tempo

De jongste deelnemer is Marijn Docter (26). ,,Het zou leuk zijn als er meer jongeren zijn. Nu dubbelen we vaak, dan is het anders. Maar bij een enkelspel is het niveau en het tempo wel hoger. Maar ik vind het erg leuk om te doen."

Zo denken zijn medespelers er ook over. ,,Het is goed om in beweging te blijven. Je kunt deze sport redelijk lang door blijven doen en de activiteit is binnen, dus je hebt geen last van het weer. Daarnaast kun je het op alle niveaus spelen", somt Ton van Kampen (72) alle voordelen van Dynamic Tennis even op.

Wie geïnteresseerd is kan gratis een paar keer meedraaien. Meer informatie of inlichtingen: ttvvined.nl of bel met Dicky Koch: 06-20534020.